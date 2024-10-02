BM Güvenlik Konseyi, İran'ın İsrail'e Füze Saldırısını Gözden Geçiriyor

(ANKARA) - İran'ın dün gece İsrail'e 200 balistik füze fırlatmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Fransa ve İsrail'in talebi üzerine Orta Doğu'da artan gerilimi değerlendirmek üzere bugün toplanacak.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, konseye yazdığı bir mektupta, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının, "İran ve onun yeni cumhurbaşkanı tarafından yürütülen cazibeli saldırının bir 'serap' olduğunu ve İran'da karar vermenin dini lider ve İran'ın elinde olduğunu gösterdiğini" söyledi. İran'ı "yedi cepheden ateş çemberiyle, İsrail'i yok etmeye çalışmakla" suçlayan Danon, Güvenlik Konseyi'ni İran'ı kınamaya ve İslam Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımlamaya çağırdı.

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu'da artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere bugün acil bir toplantı yapacağını duyurdu. İsviçre misyonunun bir sözcüsü, "New York saatiyle 10.00'da bir toplantı planladık" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki çatışmanın art arda tırmanarak genişlemesini kınıyorum. Bu sona ermeli. Kesinlikle ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nden de bölge genelinde "derhal ateşkes" çağrısı yapıldı. AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tehlikeli saldırı ve misilleme riskleri döngüsü.... Kontrolden çıkıyor. Bölge genelinde acil bir ateşkese ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.