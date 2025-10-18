BM Güvenlik Konseyi, Haiti'ye Yaptırımları Bir Yıl Daha Uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'ye yönelik yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Güvenlik Konseyinde, Panama ve ABD tarafından sunulan ve Haiti'ye yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tasarı oylandı.

Haiti'ye yönelik hedeflenen varlıkların dondurulması, seyahat yasakları ve silah ambargosu gibi önlemleri içeren yaptırım tasarısı, 15 "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylamanın ardından konseyde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta, "Bu yaptırımlar, Haiti'de ve bölgede barış ve istikrarı teşvik etmeye yönelik daha geniş kapsamlı uluslararası çabanın temel bileşenleridir." ifadesini kullandı.

Locetta, yaptırım önlemlerinin Haiti'de güvenliği yeniden sağlayacağını ve çeteleri dize getireceğini savundu.

Yıllardır çete şiddeti ve siyasi istikrarsızlıkla mücadele eden Haiti'de, başkent Port-au Prince'nin yaklaşık yüzde 80'inin silahlı çetelerin kontrolünde olduğu belirtiliyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de kıtlık tehlikesi yaşanırken, çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Haiti genelinde nisan-haziranda en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Ülkede yaklaşık 5,5 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.