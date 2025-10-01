BM Güvenlik Konseyi, Haiti'deki MSS Misyonunu GSF'ye Dönüştürdü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle "Çete Bastırma Gücü" (GSF) adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını onayladı.

Panama ve ABD tarafından sunulan tasarı BMGK'da oylandı.

Haiti'deki MSS misyonunun 12 ay süreyle GSF'ye dönüştürülmesine ilişkin karar tasarısı, 12 lehte oyla itirazsız kabul edildi. Oylamada Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı.

Karar, BM üye devletlerine, Haiti'deki MSS misyonunu 12 aylık bir başlangıç dönemi için bir GSF'ye dönüştürme yetkisi veriyor.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nden Haiti'de BM Destek Ofisi (UNSOH) kurulması istendi.

Ülkeyi istikrara kavuşturma çabalarını desteklemek amacıyla Haiti'de kurulan MSS misyonu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı üzerine 2023 yılında oluşturulmuştu.

Kenya liderliğindeki misyon, Haiti'nin güvenliğini desteklemek ve Haiti Ulusal Polisi'ne yardımcı olmak amacıyla 25 Haziran 2024'te faaliyetlerine başlamıştı.

MSS'nin görev süresi yarın sona eriyor.