Haberler

BM Güvenlik Konseyi, Haiti'deki MSS Misyonunu GSF'ye Dönüştürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek misyonunu 12 ay süreyle 'Çete Bastırma Gücü' adlı bir yapı haline getiren karar tasarısını onayladı. Tasarı, Panama ve ABD tarafından sunuldu ve 12 lehte oyla kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle "Çete Bastırma Gücü" (GSF) adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını onayladı.

Panama ve ABD tarafından sunulan tasarı BMGK'da oylandı.

Haiti'deki MSS misyonunun 12 ay süreyle GSF'ye dönüştürülmesine ilişkin karar tasarısı, 12 lehte oyla itirazsız kabul edildi. Oylamada Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı.

Karar, BM üye devletlerine, Haiti'deki MSS misyonunu 12 aylık bir başlangıç dönemi için bir GSF'ye dönüştürme yetkisi veriyor.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nden Haiti'de BM Destek Ofisi (UNSOH) kurulması istendi.

Ülkeyi istikrara kavuşturma çabalarını desteklemek amacıyla Haiti'de kurulan MSS misyonu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı üzerine 2023 yılında oluşturulmuştu.

Kenya liderliğindeki misyon, Haiti'nin güvenliğini desteklemek ve Haiti Ulusal Polisi'ne yardımcı olmak amacıyla 25 Haziran 2024'te faaliyetlerine başlamıştı.

MSS'nin görev süresi yarın sona eriyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda asist yaptı, Real Madrid gol oldu yağdı

Arda yine yıldızlaştı, Real Madrid gol oldu yağdı
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.