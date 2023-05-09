BM Güvenlik Konseyi: Haiti'de Kötüleşen Durumdan Endişe Duyuyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mayıs (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, Haiti'de kötüleşen güvenlik sorunları ve insani durumdan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Konsey üyeleri Pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasında artan şiddeti, suç faaliyetlerini ve insan hakları ihlallerini kınayarak tüm bunların Haiti'de ve bölgede barış, istikrar ve güvenliği baltaladığını söyledi. Üyeler ayrıca "menfur eylemlerin" faillerinin adalete teslim edilmesi için çağrıda bulundu.

Konsey üyeleri, cezasızlıkla mücadeleyi güçlendirme yolunda Haiti'de etkin yargı kurumlarının yeniden kurulmasının önemini vurguladı.

Konsey üyeleri, çetelerin ve diğer suç ağlarının Haiti'de şiddeti körüklemesini sağlayan yasadışı ateşli silah ve mühimmat akışına da büyük bir endişeyle dikkat çekti.

Basın toplantısında, Haiti'deki çete şiddeti, suç faaliyetleri veya insan hakları ihlallerine karışan veya bunları destekleyen devlet dışı aktörlere her türden silah ve ilgili malzeme transferinin acilen engellenmesi ve bunların yasadışı ticaretinin önlenmesi gerektiği yinelendi.

Konsey üyeleri, "gerekli koşullar yerine getirilir getirilmez" Haiti'de kapsayıcı, özgür ve adil yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını sağlamak için tüm siyasi aktörleri anlamlı müzakerelere yapıcı bir şekilde katılmaya çağırdı.

Konsey üyeleri devam eden siyasi süreci dikkate alarak, Haiti'nin demokratik kurumlarını yeniden tesis etme yolunda ilerlemenin sürmesi çağrısında bulundu ve siyasi sürece daha geniş katılım sağlama çabalarını desteklediklerini açıkladı.