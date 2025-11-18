BM Güvenlik Konseyi, Gazze İçin Uluslararası İstikrar Gücü Kurulmasını Onayladı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de güvenliği sağlamak için Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını ve geçici yönetim için Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulmasını kabul etti. Karara göre, kurulun başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump yürütecek; plan, bazı çevrelerce Filistin devletine giden sürecin başlangıcı olarak görülüyor.

BMGK, Gazze'de istikrarın sağlanmasına yönelik ABD tarafından hazırlanan karar tasarısını 13 "evet" oyuyla kabul etti. Karar, bölgede güvenliği ve silahsızlandırmayı sağlamak üzere bir ISF konuşlandırılmasını ve geçici yönetimi denetleyecek bir Gazze Barış Kurulu oluşturulmasını öngörüyor. ISF'ye, sınırların kontrolü, güvenliğin tesis edilmesi ve bölgenin askerden arındırılması da dahil olmak üzere geniş yetkiler veriliyor.

Karara göre, Gazze Barış Kurulu'nun başkanlığını ABD Başkanı Trump üstlenecek. Kurulun yetki süresi 2027 yılı sonunda sona erecek.

Kararda, "ISF'nin eğittiği ve güvenlik kontrolünden geçirdiği Filistin polisinin sınır güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağı ve insani yardımın kesintisiz akışı için diğer ülkelerle koordinasyon içinde çalışacağı" belirtiliyor.

Karar, Trump yönetiminin müttefikleriyle yürüttüğü arabuluculuk çabaları kapsamında geliştirilen 20 maddelik ateşkes planının BMGK tarafından onaylanması niteliğini de taşıyor. Konsey, uluslararası istikrar gücüne "görevini yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi vererek askeri güç kullanımının önünü açtı.

ISF, Gazze'de kontrolü artırdıkça, İsrail güçlerinin de "silahsızlanmaya ilişkin standartlar ve zaman çizelgeleri" çerçevesinde bölgeden çekileceği ifade ediliyor. Bu mekanizmanın, ISF, İsrail, ABD ve ateşkese garantör ülkeler tarafından ortaklaşa kabul edilmesi gerekiyor.

Ayrıca, karar metnine eklenen son değişiklikle, ABD ilk kez "Filistinlilerin kendi kaderini tayin edip devlet kurma yolunun artık inşa edilebileceğini" vurguladı. Bu adım, bazı çevrelerce bağımsız bir Filistin Devleti'ne giden süreci hızlandırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trump: "BM tarihindeki en büyük onaylardan biri"

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, kararın "BM tarihindeki en büyük onaylardan biri" olduğunu belirterek, bunun dünya genelinde daha fazla barışa katkı sağlayacağını söyledi. Barış Kurulu'nun üyelerinin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını aktaran Trump, "daha birçok heyecan verici duyuru" yapılacağını ifade etti.

ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz, kararı "istikrarlı bir Gazze ve güvenli bir İsrail için atılmış önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Waltz, ABD'nin İsrail ve Filistin arasında siyasi bir çözüm için diyaloğu destekleyeceğini de vurguladı.

İsrail, Filistin'in bağımsızlığına giden bir yoldan rahatsız

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kararın Filistin'in bağımsızlığına giden bir yolu işaret etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise Trump'a " Orta Doğu'ya barış getirdiği" için teşekkür etti.

Hamas, karara karşı çıktı

Hamas, karara karşı çıktığını açıkladı. Örgüt, Gazze'de silahsızlandırma görevleri verilmesinin Barış Gücü'nün "tarafsızlığını yok edeceğini ve onu işgalin bir tarafı haline getireceğini" savundu.

Rusya'dan çekimser oy

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise "kararın, Güvenlik Konseyi'nin rolünü göz ardı ettiğini ve Filistin Devleti'ni yeterince desteklemediğini" söyleyerek, çekimser oy kullandı.

Kararın kabulünden önce ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Ürdün ve Türkiye ile birlikte tasarının hızla onaylanması gerektiğini belirten ortak bir bildiri yayımlamıştı.