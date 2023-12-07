Üye Girişi
Haberler

BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki Durum Hakkında Karar Tasarısı Oylamaya Hazırlanıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Gazze'deki durum hakkında mektup göndermesinin ardından, Konsey yeni bir karar tasarısı oylamaya hazırlanıyor. Karar tasarısında en önemli husus 'acil insani ateşkes' talebi olarak ön plana çıkıyor.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Gazze'deki durum hakkında mektup göndermesinin ardından, Konsey yeni bir karar tasarısı oylamaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) bir kopyasını edindiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sunulacak karar tasarısında en önemli husus "acil insani ateşkes" talebi olarak ön plana çıkıyor.

Cuma günü BMGK'nin oylamasına sunulması beklenen karar tasarısında Gazze Şeridi ve Filistin halkının "korkunç durumuna" dikkati çekilirken, tüm taraflara özellikle sivillerin korunması bağlamında uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrılarına yer veriliyor.

Karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nin "acil ve sürekli" olarak Konsey'i bilgilendirmesi talep ediliyor.

İİT ve Arap Grubu desteği

Kısa bir şekilde "acil insani ateşkes" vurgusuna odaklanmasıyla dikkati çeken karar tasarısına İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Grubu üyeleri destek veriyor.

Diğer taraftan İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun yarın Washington'da bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bu görüşmelerin ABD'nin BMGK'de BAE'nin karar tasarısını veto etmesini de engellemeyi hedeflediği düşünülüyor.

BAE'nin BM Daimi Temsilciliği, "Artık bekleyecek vakit yok." diyerek, Konsey'i sunacağı karar tasarısını desteklemeye çağırdı.

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin yeni bir Konsey kararının faydalı olduğunu düşünmediğini belirterek, "Gazze'de insani durumu düzeltmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için ABD'nin sessiz diplomasiyi" tercih ettiğini duyurdu.

Guterres'ten önemli adım

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in 2017'de göreve başlamasının ardından ilk kez BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek BMGK'ye mektup göndermesi, önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu madde, Genel Sekretere "uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden" konuları BMGK'nin gündemine getirme yetkisi verse de, BMGK'yi karar almaya zorlama yetkisi sağlamıyor.

BM'nin kuruluşundan bu yana söz konusu maddenin şimdiye kadar farklı genel sekreterler tarafından sadece 4 kere kullanıldığı görülüyor. En son Lübnan için 1989'da dönemin BM Genel Sekreteri Javier Perz de Cuellar tarafından işletilen 99. maddenin, sık başvurulmadığı ve bir nevi "son çare" olarak kullanıldığı için önemli bir siyasi mesaj verdiği düşünülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler Gazze Diplomasi Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title