BM Güvenlik Konseyi, Eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang İçin Bir Dakikalık Saygı Duruşunda Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Çarşamba günü eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çarşamba günkü toplantının başında Kasım ayı için Konsey başkanlığını yürüten Gana'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Harold Agyeman, Konsey üyeleri adına Jiang'ın vefatı dolayısıyla Çin hükümeti ve Çin halkının acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Agyeman, "Eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin, uluslararası toplum tarafından küresel barış, güvenlik ve kalkınmaya olan adanmış katkısıyla ve Çin'in reformları, dışa açılması, modernizasyonu ve ekonomik kalkınmasındaki rolüyle hatırlanacaktır" dedi.

Agyeman, "Onun ölümünün, Çin ve uluslararası toplum açısından büyük bir kayıp olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Agyeman, Güvenlik Konseyi adına, Konsey salonunda hazır bulunanlardan, Çarşamba günü Shanghai'da 96 yaşında hayatını kaybeden Jiang'ın anısına ayağa kalkıp bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi.

Toplantıda söz alan Konsey üyelerinin temsilcileri, ülkelerinin Jiang'ın vefatıyla ilgili taziyelerini iletti.