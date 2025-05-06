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BM Güvenlik Konseyi Çatışmaları Önlemede Aktif Olmalı

BM Güvenlik Konseyi Çatışmaları Önlemede Aktif Olmalı
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Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Güvenlik Konseyi'nin çatışmaları izlemek yerine zamanında müdahalelerde bulunması gerektiğini vurguladı. Hindistan-Pakistan ilişkilerindeki gerilim ve Cammu Keşmir meselesine dikkat çekildi.

NEW Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevinin uzaktan çatışmaları izlemek değil, zamanlı ve ilkeli adımlarla bunları engellemek olduğunu söyledi.

Ahmed, BMGK'nin "Hindistan- Pakistan meselesi" gündem maddesiyle düzenlenen acil kapalı oturumun ardından basına açıklama yaptı.

Cammu Keşmir'in BMGK'nin 70 yılı aşkın süredir gündeminde olmasına rağmen ihtilafın hala çözüme kavuşturulmadığına dikkati çeken Ahmed, "Bu durum, çatışmaların görmezden gelinebileceğini ama yok olmayacağını, aksine, derinleşeceğini acı bir şekilde hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed, Hindistan'ın söylemlerinin, askeri güç gösterilerinin ve kışkırtıcı eylemlerinin yalnızca Pakistan'ı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barışı da tehdit eder hale geldiğine dikkati çekerek, "Durum her zamankinden daha ciddi bir noktada." uyarısında bulundu.

Pakistan tarafından talep edilen acil oturumun üç ana hedefi bulunduğunu aktaran Ahmed, bunları, Konsey üyelerinin, Hindistan'ın tek taraflı adımlarının, Pakistan'a yönelik saldırgan tutumunun yol açtığı güvenlik ortamındaki bozulma ve artan gerilim üzerine görüş alışverişinde bulunmasını sağlamak, bu duruma nasıl yaklaşılması gerektiğini tartışmak ile gelişmelerin Hindistan ile Pakistan arasındaki temel sorun olan Cammu Keşmir meselesinin arka planında yaşandığını vurgulamak olarak sıraladı.

Ahmed, toplantıda hedeflerin büyük ölçüde yerine getirildiğine işaret ederek, gerilimin azaltılması ve diyalog çağrıları yapan Konsey üyelerine teşekkürlerini iletti.

"Pakistan çatışma arayışında değildir"

Pakistan'ın Konsey'e bir barış mesajıyla geldiğinin altını çizen Büyükelçi Ahmed, "Ancak barış, boşlukta gerçekleşmez; sorumluluk ve uluslararası düzeni belirleyen kurallara saygı gerektirir. Pakistan bir çatışma arayışında değildir. Ancak, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya tamamen hazırdır." dedi.

Ahmed, Pakistan'ın barışı hedeflerken, çıkarlarını da kararlılıkla savunacağını ve egemenliğini her ne pahasına olursa olsun koruyacağını söyledi.

BMGK ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in barışı sağlamak ve önleyici diplomasi yürütmek için aktif kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydeden Ahmed,"Konsey'in görevi çatışmaları uzaktan izlemek değil, zamanında ve ilkesel adımlarla bunları önlemektir." diye konuştu.

Ahmed, barışın diyalog, etkileşim ve uluslararası hukuka saygıyla inşa edileceğini belirterek, Hindistan'ın mevcut tutumunun bunların hiçbirini yansıtmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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