Haberler

BMGK, Afganistan Yaptırım Komitesi İzleme Ekibi'nin görev süresini 1 yıl uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1988 Afganistan Yaptırım Komitesi'ni destekleyen İzleme Ekibi'nin görev süresini 12 ay daha uzatarak 17 Şubat 2027'ye kadar sürdürecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1988 Afganistan Yaptırım Komitesi'ni destekleyen İzleme Ekibi'nin görev süresini 12 ay daha uzatma kararı aldı.

ABD'nin hazırladığı karar tasarısı, BMGK'de oylamaya sunuldu.

Karar, 15 üyeli BMGK'de oy çokluğuyla kabul edilerek, 1988 Afganistan Yaptırım Komitesi'ni destekleyen İzleme Ekibi'nin görev süresi 17 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

Oylamadan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzleme ekibinin raporları, yaptırımların belirlenmiş kişi ve kuruluşları nasıl etkilediğine dair kritik analizler sunarken, aynı zamanda Afganistan'daki durumu daha iyi anlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Haziran 2011'de 1988 sayılı Karar ile kurulan 1988 Afganistan Yaptırım Komitesi, Taliban ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik varlık dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargoları da dahil olmak üzere BM yaptırımlarını denetliyor.

Bu çerçevede, İzleme Ekibi, Afganistan'la ilgili yaptırımları denetlemekle görevli Komite'yi destekliyor.

Güvenlik Konseyi'nin alt organı olan Yaptırım Komitesi, kriterleri karşılayanları belirlemek ve listelemek, muafiyet taleplerini incelemek ve Konseyi gelişmeler hakkında düzenli bilgilendirmekle görevli bulunuyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım