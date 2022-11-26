Bm: Güney Sudan'da 9,4 Milyon Kişinin Gelecek Yıl Yardıma İhtiyaç Duyması Bekleniyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Güney Sudan'da önümüzdeki yıl yardım ve korumaya ihtiyaç duyacak kişi sayısının 500.000 artarak 9,4 milyona ulaşması bekleniyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Güney Sudan'da önümüzdeki yıl yardım ve korumaya ihtiyaç duyacak kişi sayısının 500.000 artarak 9,4 milyona ulaşması bekleniyor.

OCHA, bozulan insani koşulların bölgeye özgü şiddet, çatışma, erişim kısıtlamaları, operasyonlara müdahale, halk sağlığı zorlukları ile seller ve yerelleşmiş kuraklık gibi iklim şokları nedeniyle daha da kötüleştiğini belirtti.

OCHA, insani yardım ihtiyaçlarının azaltılması için barış ve kalkınmaya yapılan yatırımların artırılmasında liderlik yapması için hükümete çağrıda bulunduğunu bildirdi.

BM verilerine 11,5 milyon kişinin yaşadığı ülke, 2011 yılında Sudan'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana kriz yaşıyor. İki ülke, geçici sınır çizgisi boyunca Abiye Bölgesi nedeniyle zaman zaman şiddete varan ihtilaflar yaşıyor.