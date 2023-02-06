Bm, Güney Sudan'da 27 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kanlı Çatışmaları Kınadı

JUBA, 6 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) Pazar günü yaptığı açıklamayla 2 Şubat'ta Güney Sudan'ın Orta Ekvator eyaletinin Kajo-Keji ilçesinde en az 27 kişinin ölümüyle ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı şiddet olaylarını kınadı.

JUBA, 6 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) Pazar günü yaptığı açıklamayla 2 Şubat'ta Güney Sudan'ın Orta Ekvator eyaletinin Kajo-Keji ilçesinde en az 27 kişinin ölümüyle ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı şiddet olaylarını kınadı.

BM Genel Sekreteri'nin Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, yetkilileri acilen bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya çağırdı.

Haysom, çoğu kadın ve çocuk olan en az 2.000 kişinin ülke içinde yerlerinden edildiğini ve bunların arasında refakatsiz 30 çocuğun da bulunduğu söyledi.

BM, ülkenin Orta Ekvator eyaleti ve diğer bölgelerinde sığır çobanlarıyla ev sahibi topluluklar arasında uzun zamandır devam eden gerilimler yüzünden insan öldürme ve şiddet vakalarının yeniden artması konusunda endişelerini dile getirdi.

UNMISS, son iki haftadır artan şiddet olayları yüzünden Kajo-Keji, Mangalla Payam ile Orta Ekvator'daki başka bölgelerde en az 45 silahsız sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Sudanlı liderleri, itidali teşvik etmeye ve çatışmaları körüklemekten kaçınmaya çağıran Haysom, UNMISS'in etkilenen bölgelerde devriyelerini artırdığını ve yetkililerin yanı sıra topluluk liderleriyle de görüşerek düşmanlıkları sonlandırmaya ve barışçıl çözümler bulmaya çalıştığını kaydetti.

UNMISS, hükümetin gerilimi düşürmek ve yerlerinden edilmiş kişileri korumak için bölgeye birlik göndermesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.