BM Gıda Programı: Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç var

NEW Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Ülke Direktörü Matthew Hollingworth, Gazze'de harekete geçilmesi yönünde çağrılarının dikkate alınmadığını belirterek, acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hollingworth, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnsanların Refah'tan son 20 gündür kaçtığını ve çok korkunç deneyimler yaşadıklarını aktaran Hollingworth, insanların gittiği yerde su, tıbbi malzeme, yakıt ve gıdanın çok yetersiz olduğunu ifade etti.

Hollingworth, bu bölgelerde kamu sağlığına ilişkin durumun "kriz düzeyini" geçtiğini belirterek, "Durum kıyamet günü gibi. İnsanlar bomba sesiyle uyuyor, bomba ve savaş sesleriyle uyanıyor." dedi.

"Gazze'de harekete geçilmesi yönünde çağrılarımızın dikkate alınmadığını görüyoruz." diyen Hollingworth, "Acilen ateşkese ihtiyaç var." diye konuştu.

Hollingworth, Hamas'ın BM yardımlarını yağmaladığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine ise "Biz Hamas ya da fiili yetkililerin Dünya Gıda Programı ya da başka BM örgütünden yardım aldığını görmedik." bilgisini paylaştı.

"Yüzen iskele sadece takviye sağlayabilir"

Hollingworth, AA muhabirinin, "ABD'nin 300 milyon dolardan fazlaya mal olan Gazze'deki yüzer iskelesi, yaklaşık 1 hafta içinde rüzgar ve açık deniz koşulları nedeniyle parçalandı. Sizce ABD boşuna mı masraf yaptı? Bunun yerine ABD, İsrail'e daha fazla yardıma izin vermesi için baskı yapabilir miydi? ABD, İsrail ordusunun yoğun bombardımanı nedeniyle havadan yardımları da durdurduğunu açıkladı. Sizin ve diğer kişilerin verdiği bilgiler, Gazzelilerin açlıktan öldüğünü ortaya koyuyor. Son 8 aydır kara yolundan gelen yardımlara getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda, sizce İsrail, ABD'nin yüzer iskelesi tekrar işlevsel hale gelirse, hızlı, güvenli ve engelsiz yardım dağıtımına izin verecek mi?" sorularını yanıtladı.

Yüzen iskele işlevsel hale gelmeden önce bile BM'nin çok sayıda endişesini dile getirdiğini anımsatan Hollingworth, işlevsel olduğu süreçte ise bin tondan az yardım dağıtımı yapabildiklerini ifade etti.

Hollingworth, bunların az da olsa hayat kurtarıcı yardım olduğunu belirterek, aynı zamanda yüzen iskele çerçevesinde İsrailli yetkililerle koordinasyonun iyileştirildiğini kaydetti.

Bu bağlamda öğrenilen derslerin tüm Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılması halinde yüzen iskelenin iyi bir yatırım olabileceğini söyleyen Hollingworth, "Ancak yüzen iskele sadece takviye sağlayabilir. Kara koridorları işlevsel olduğu müddetçe yüzen iskele fayda sağlayabilir." dedi.

Hollingworth, sadece Dünya Gıda Programı'nın tek başına nisan ayında 20 bin ton yardım getirdiğini, Gazze'ye her ay yaklaşık 45 bin ton yardım sağlanması gerektiğini belirtti.