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BM Gıda Hakkı Özel Raportörü İsrail'i Gazze'deki Gıda Sistemini Yok Etmesi Nedeniyle Kınadı

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BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki gıda sistemini yok etmesini kınarken, halkı açlığa mahkum etme kampanyasına son vermesi çağrısında bulundu.

Fakhri, geçim kaynağı olarak balıkçılığın yok edilmesinin, Gazze'deki insanların gıdaya ulaşma hakkını ihlal ettiğini ve onları açlık ve kıtlığa sürüklediğini belirtti.

CENEVRE, 8 Mart (Xinhua) -- BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki gıda sistemini yok etmesini kınarken, halkı açlığa mahkum etme kampanyasına son vermesi çağrısında bulundu.

Fakhri, Perşembe günü BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunda düzenlenen toplantıda, Gazze'deki balıkçılık sektörünün yaklaşık yüzde 75'inin İsrail bombardımanı nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Bağımsız insan hakları uzmanı, "İsrail, Gazze'deki Filistin halkına karşı küçük ölçekli balıkçıları hedef alarak bir çeşit açlık kampanyası yürütüyor" dedi.

Fakhri, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana denize tüm erişimi engellediğini belirtti.

Yetkili, "İsrail güçleri her bir balıkçı teknesini ve barakayı yok ederek Gazze Limanı'nı yerle bir etti. Refah'ta 40 tekneden sadece ikisi kaldı. Han Yunus'ta ise İsrail yaklaşık 75 küçük ölçekli balıkçı teknesini yok etti" dedi.

Fakhri, geçim kaynağı olarak balıkçılığın yok edilmesinin, Gazze'deki insanların gıdaya ulaşma hakkını ihlal ettiğini ve onları açlık ve kıtlığa sürüklediğini belirtti.

BM uzmanları Salı günü, Gazze'nin güneybatısında un yardımı almak için toplanan Filistinli kalabalığa İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta ateş açtığı saldırıyı da kınadı. BM basın açıklamasına göre, olayda en az 112 kişi hayatını kaybederken 760 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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