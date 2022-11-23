BM Gıda Ajansı, Afrika Boynuzu'ndaki Kuraklıkla Mücadele İçin 1,27 Milyar Dolara Gerek Duyuyor

NAİROBİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı (WFP) Salı günü, Afrika Boynuzu'ndaki üç ülkeyi kasıp kavuran şiddetli kuraklığa müdahale etmek için gelecek altı ayda 1,27 milyar ABD dolarına gerek duyduğunu bildirdi.

NAİROBİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı (WFP) Salı günü, Afrika Boynuzu'ndaki üç ülkeyi kasıp kavuran şiddetli kuraklığa müdahale etmek için gelecek altı ayda 1,27 milyar ABD dolarına gerek duyduğunu bildirdi.

WFP, Kenya, Etiyopya ve Somali'deki kuraklığın etkisinin gıda güvensizliğine ve yüksek düzeyde akut yetersiz beslenmeye yol açtığını, çünkü 22 milyon insanın kuraklık nedeniyle gıda güvensizliği yaşadığını kaydetti.

WFP, Kasım 2022'den Nisan 2023'e kadar üç ülkedeki tüm operasyonlar için kaynağa gerek duyulduğunu belirtti.

WFP'nin kuraklık müdahalesine ilişkin durum raporunda, "Tahminler ihtiyaçlarda potansiyel bir artışa işaret ediyor; daha vahim sonuçları önlemek amacıyla yardımı sürdürmek ve artırmak için ek finansman gerekiyor" denildi.

BM gıda ajansı Afrika Boynuzu'ndaki toplulukların çok yakın bir açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtirken, Ekim-Aralık yağmur mevsiminin üç ülkenin bazı bölgelerinde arka arkaya beşinci kez kötü geçmesi ve muhtemelen normalden daha az yağış olması bekleniyor.

Ekim ile Aralık ayları arasında Somali'nin Körfez bölgesindeki üç yerde muhtemelen kıtlık olacağını öngören WFP, "Canlı hayvan kaybı ve azalan verimlilik, kırsal toplulukların geçim kaynaklarını tüketti. 2022'de Etiyopya, Kenya ve Somali'nin kuraklıktan etkilenen bölgelerinde en az 9,2 milyon hayvan ölümü meydana geldi" dedi.

WFP, etkilenen topluluklara hayat kurtaran gıda ve beslenme yardımı sağlayarak ciddi gıda kıtlıklarıyla mücadele etmek için Afrika Boynuzu genelinde müdahaleyi genişletti.

Raporda, "Örneğin, Somali'de WFP, Nisan 2022'de hayat kurtaran gıda yardımını 1,7 milyon insandan iki katından fazlasına çıkardı ve önümüzdeki aylarda 4,5 milyona ulaşmayı planlıyor" denildi.

WFP ayrıca, toplulukların şoklarla başa çıkmak için dayanıklılıklarını ve uyum sağlama kapasitelerini destekleyen müdahalelere yatırım yaparak kuraklıktan daha hızlı ve daha iyi kurtulmalarını sağladığını da bildirdi.