BM, gerilimin yükseldiği Sri Lanka'da yetkililere diyalog çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik kriz ve temel gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümet karşıtı protestoların can kayıplarına yol açtığı Sri Lanka'da, daha fazla şiddetin önlenmesi için yetkililere diyalog çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı yazılı açıklamada, Sri Lanka'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bachelet, hükümet yanlılarının dün başkent Kolombo'da barışçıl göstericilere saldırmasından derin endişe duyduğunu belirterek, "Şiddetin her türlüsünü lanetliyor ve meydana gelen saldırıların bağımsız, şeffaf, etraflı bir şekilde soruşturulması için yetkililere çağrıda bulunuyorum." dedi.

Protestolarda görevlendirilen güvenlik güçlerinin sadece asayişi sağlamak için güç kullanması gerektiğini vurgulayan Bachelet, güç kullanılarak barışçıl protestoların dağıtılmasına karşı çıktığını kaydetti.

Bachelet, "Halkın yaşadığı sosyal ve ekonomik zorluklar karşısında Sri Lanka hükümetini, toplumun tüm kesimleriyle diyaloğa girmeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu ve mevcut gerilimin düşmesi için yetkilileri adım atmaya çağırdı.

Kolombo'da dün hükümet yanlıları ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda en az 8 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 250 kişi yaralanmıştı.

Çatışmaların ardından Savunma Bakanlığı, orduya protestoculara ateş açma emri vermişti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından bir grup gösterici 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etmiş ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yeniden OHAL ilan edilmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.