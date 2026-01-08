Haberler

Guterres, ABD'nin uluslararası kuruluşlardan çekilme kararından üzüntü duyduğunu belirtti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın 31 BM kuruluşu dahil toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararına üzüntü duyduğunu açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü, bu kararın uluslararası toplum için yasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 31 BM kuruluşu dahil ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararı nedeniyle üzüntü duyduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

ABD'nin, aralarında 31 BM kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararına ilişkin Dujarric, "Genel Sekreter, Beyaz Saray'ın, ABD'nin bir dizi BM kuruluşundan çekilme kararına ilişkin açıklamasından üzüntü duymaktadır." dedi.

Dujarric, "Sürekli olarak altını çizdiğimiz gibi, Genel Kurul tarafından onaylanan BM düzenli bütçesine ve barış koruma bütçesine yapılan katkılar, ABD de dahil olmak üzere tüm üye devletler için BM Şartı uyarınca yasal bir yükümlülüktür." diye konuştu.

Tüm BM kuruluşlarının, üye devletler tarafından verilen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirten Dujarric, "BM'in bize güvenenler için bir sorumluluğu vardır. Görevlerimizi kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün, aralarında 31 BM kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın, ilgili uluslararası kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden" dolayı alındığına dikkat çekilmiş, 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak 2025'te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) gönderilen fonları ise durdurmuştu.

