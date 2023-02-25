BM Genel Sekreteri Ukrayna'daki Çatışmanın Yıl Dönümünde Barış Çağrısı Yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Dökülen kanı durdurmak için her türlü anlamlı çabayı teşvik etmeliyiz ve nihayetinde barışa bir şans vermeliyiz.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (ortada, önde), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna konulu üst düzey bir toplantıda konuşurken görülüyor, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres : "Dökülen kanı durdurmak için her türlü anlamlı çabayı teşvik etmeliyiz ve nihayetinde barışa bir şans vermeliyiz."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Şubat (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü Ukrayna'daki çatışmanın daha fazla tırmanmasının önlenmesi ve barışa "bir şans" verilmesi çağrısında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın birinci yıl dönümü nedeniyle toplanan ve yaklaşık 30 dışişleri bakanı ve diplomatın katıldığı Ukrayna konulu üst düzey BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres, "Tansiyonun daha fazla tırmanmasını engellemeliyiz" dedi.

Guterres, "Dökülen kanı durdurmak için her türlü anlamlı çabayı teşvik etmeliyiz ve nihayetinde barışa bir şans vermeliyiz" dedi.

Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz yıl boyunca Ukrayna konulu 40'tan fazla toplantı düzenlediğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, "Artık silahlar konuşuyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki sonunda diplomasi ve hesap verebilirlik, adil ve sürdürülebilir bir barışa giden yoldur" ifadelerini kullandı.

"Sivillerin korunması en büyük öncelik olmaya devam etmeli" diyen Guterres, güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması, Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşasına yatırım yapılması ile nükleer risklerden kaçınılması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde hasarlı binaların yanından geçen bir adam, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

BM Genel Sekreteri, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında kaydedilen ilerleme hakkında da bilgi verdi ve anlaşmanın uzatılması çağrılarını yineledi.

Ukrayna ve Rusya, uluslararası pazarlara tahıl ve gübre sevkiyatını sağlamayı öngören anlaşmayı 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile ayrı ayrı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'de sona erecek olan anlaşma 120 gün daha uzatılmıştı.

Guterres, anlaşma kapsamında 20 milyon tondan fazla gıda maddesinin 700'den fazla gemi aracılığıyla küresel tedarik zincirlerine güvenli şekilde yeniden dahil edildiğini ve dünya çapında fiyatların düşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Guterres, "Bu girişimde tüm tarafların yer almasının öneminin altını çizmek ve girişimin Mart 2023'ün ötesine uzatılması çağrımızı yinelemek istiyorum" diye konuştu.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in amonyak da dahil olmak üzere Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki kalan engelleri de kaldırmak için çalışmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri, bu çabaların uluslararası işbirliğinin "çatışmanın ortasında bile" gerekli, değerli ve mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.