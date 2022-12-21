BM Genel Sekreteri: Taliban'ın Kadınların Üniversiteye Girişini Yasaklaması Endişe Verici

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Guterres'in Afgan Taliban'ının kadın ve kızların üniversiteye girişini yasakladığı yönündeki haberler karşısında endişe...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Guterres'in Afgan Taliban'ının kadın ve kızların üniversiteye girişini yasakladığı yönündeki haberler karşısında endişe duyduğunu bildirdi.

Dujarric, yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Taliban'ın kadın ve kızların üniversiteye erişimini askıya aldığı yönündeki haberlerden büyük endişe duymaktadır. Genel Sekreter, eğitim hakkının reddedilmesinin, kadın ve kızların eşit haklarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceğine yönelik yıkıcı etki yaptığını yeniden hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Guterres'in Afganistan'daki fiili yetkilileri, tüm seviyelerdeki kadın ve kızların eğitime eşit erişimini sağlamaya çağırdığı belirtildi.

Salı günü erken saatlerde BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Afganistan'a Yardım Görevinin Başkanı Roza Otunbayeva, haberler karşısında üzüntü duyduğunu söyledi.

Otunbayeva, yazılı açıklamasında, "Bu sabah Taliban Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın kadınların üniversitelere devam etmesini yasakladığı yönündeki yaygın haberler karşısında son derece üzüntü duydum. Bu sadece kadınlar için değil, Afganistan'ın geneli açısından da zararlıdır" dedi ve ekledi: "Daha önce dediğim gibi bu karar, eğer doğruysa yıkıcı bir karardır."

Yasak haberi, Otunbayeva'nın Güvenlik Konseyi'ni Afganistan'daki durum hakkında bilgilendirmek için New York'ta bulunduğu sırada geldi. Otunbayeva, Birleşmiş Milletler'in haber hakkında daha fazla bilgi ve açıklama edinmeye çalıştığını söyledi.