BM Genel Sekreteri, Sudan'daki Dünya Gıda Programı Yerleşkesinin Yağmalanmasını Kınadı

Sudan'ın başkenti Hartum'da yükselen dumanlar, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, hafta sonu Sudan'ın başkenti Hartum'daki Dünya Gıda Programı (WFP) ana yerleşkesinin yağmalanmasını şiddetle kınadığı söylendi.

Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, tarafların aralarında hastanelerin de bulunduğu tesisleri ve insani yardım çalışanlarını koruması ve bunlara saygı duyması gerektiğini yineliyor" dedi.

Haq, "Hayat kurtarmak için siviller ve sivil altyapı korunmalıdır" dedi.

Haq yaptığı açıklamada, Sudan'da dördüncü haftasına giren krizin başlamasından bu yana insani yardım tesislerine yönelik ihlallerde son olarak Dünya Gıda Programı yerleşkesinin de yağmalandığını kaydetti.

Haq, hepsi olmasa da çoğu BM kuruluşunun ve insani yardım ortağının büyük çaplı yağmalardan etkilendiğini söyledi.