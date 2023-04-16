BM Genel Sekreteri Sudan'daki Çatışmaları Kınadı, Diyalog Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Sudan Silahlı Kuvvetleri arasında çıkan çatışmaları şiddetle kınadı.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin yetkililerini, çatışmaları derhal durdurmaya, sükuneti sağlamaya ve mevcut krizi çözmek için diyalog başlatmaya çağırıyor" dedi.

Açıklamaya göre Guterres bölgedeki BM üye ülkelerini Sudan'da düzeni yeniden sağlama ve geçiş sürecine geri dönme çabalarını desteklemeye çağırdı.

Dujarric, basına verdiği bilgide, Guterres'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile bölgedeki tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunda konuştuğunu ifade etti.

Guterres, HDK Komutanı Mohamed Hamdan Dagalo ile de ayrı bir görüşme yaptı. Sözcü, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Abdulfettah el-Burhan ile de en kısa sürede görüşecek olan Guterres'in çabalarına devam edeceğini bildirdi.

Bölgede, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında, özellikle HDK'nin orduya entegrasyonu konusunda son zamanlarda büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Başkent Hartum'un birçok bölgesi ve başkent dışındaki bölgelerde HDK ve Sudan Silahlı Kuvvetleri arasında Cumartesi günü çatışmalar çıkmıştı.