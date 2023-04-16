BM Genel Sekreteri, Sudan'da WFP çalışanları dahil sivillerin öldürülmesini şiddetle kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle BM Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanları dahil sivillerin ölmesi ve yaralanmasını şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Kuzey Darfur'da WFP'nin üç personelinin ölmesi ve ikisinin de ciddi şekilde yaralanması dahil sivillerin ölmesini ve yaralanmasını şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sorumlular gecikmeden yargı önüne çıkarılmalı." ifadesine yer verildi.

Darfur'daki BM ve diğer insani yardım binalarının mermilerle vurulduğu ve yağmalandığı aktarılan açıklamada, "Genel Sekreter, taraflara, tüm BM ve ilişkili personelinin, tesislerinin ve varlıklarının emniyet ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü dahil, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in taraflara diyalog çağrısını yinelediği ve Genel Sekreter'in bu kapsamda görüşmelere devam ettiği bildirildi.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, Sudan'daki çatışmalarda üç WFP çalışanının öldüğünü ve güvenlik riski nedeniyle tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirmişti.

Sudan'daki kriz

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.