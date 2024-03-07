BM Genel Sekreteri Sudan'da Silahların Susması ve Barışın Yükselmesi Gerektiğini Söyledi

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iç savaşın yaşandığı Sudan'da artık silahların susması, barış sesinin yükselmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyinde Sudan hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

Nisan ayının, Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmanın başlamasının 1. yılı olacağına dikkati çeken Guterres, çatışmanın Sudan halkı üzerindeki etkisinin çok yıkıcı olduğunu dile getirdi.

Guterres, çatışmanın bölgesel istikrarsızlığı tetikleme riskinin çok ciddi olduğu uyarısında bulunarak, "Sudan'da artık silahların susması, barış sesinin yükselmesi gerekiyor." dedi.

Ramazan ayının değerlerine uygun bir şekilde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, "Sudan'da tüm taraflara ramazanı çatışmayı sonlandırmak için fırsat olarak görmeleri çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Guterres, Sudan'da 25 milyon kişinin hayat kurtarıcı yardıma muhtaç olduğunu, çatışmanın başlangıcından bu yana 14 bin kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Yaklaşık 6,3 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Guterres, 1,7 milyon kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını belirtti.

Guterres, çatışma nedeniyle sivil altyapının yok edildiğini, sağlık tesislerinin yüzde 70'inin hizmet veremediğini ifade etti.

Milyonlarca çocuğun okula gidemediğini, su ve temizlik sistemlerinin çöktüğünü kaydeden Guterres, açlığın da çok önemli bir sorun hale gelmeye başladığını anlattı.

Guterres, Cidde görüşmelerinin çok önemli bir platform teşkil ettiğinin altını çizdi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.