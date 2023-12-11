BM Genel Sekreteri Sudan'da Kızılhaç Konvoyuna Yönelik Saldırıya Dehşete Düştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna yönelik saldırı karşısında dehşete düştü. Sivillerin korunmasının en temel öncelik olduğunu vurgulayan Guterres, insani yardım çalışanlarının hedef olmaması gerektiğini belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Sudan'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna yönelik saldırı karşısında dehşete düştüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sudan'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyunun sivilleri tahliye ettiğine dikkati çeken Dujarric, "Genel Sekreter, sivillerin korunmasının en temel öncelik olduğunu vurguluyor." diye konuştu.

Dujarric, insani yardım çalışanlarının hiçbir zaman hedef olmaması gerektiğini kaydederek, "Genel Sekreter, sivilleri tahliye etmeye çalışan Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna yönelik saldırı karşısında dehşete düştü." ifadelerini kullandı.

Sudan ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna, belirlenen güzergahın dışına çıktıkları ve beraberlerinde Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait silahlı aracın bulunduğu gerekçesiyle ateş açıldığını iddia ederek, olayda çok sayıda örgüt çalışanının yaralandığını bildirmişti.

Sudan iç savaşı

Sudan ordusu, paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin askeri ve güvenlik reformu kapsamında 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü. Sudan hükümeti, uluslararası topluma HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

BM'ye göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 6,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.