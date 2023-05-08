BM Genel Sekreteri, Sudan'da Dünya Gıda Programı yerleşkesinin yağmalanmasını kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın başkenti Hartum'da Dünya Gıda Programı'nın ana yerleşkesinin yağmalanmasını şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sudan'da çatışmalar dördüncü haftasına girerken söz konusu saldırının insani yardım tesislerine yönelik bir ihlal teşkil ettiği, hemen hemen tüm BM örgütleri ve ortaklarının geniş çaplı yağmalamalardan etkilendiği belirtildi.

"BM Genel Sekreteri, Dünya Gıda Programı'nın ana yerleşkesinin yağmalanmasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Guterres'in insani yardım çalışanları ve tesislerinin korunması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, insani bir trajediye mahkum bırakılan Sudan halkının ihtiyaçlarının öncelikli tutulması gerektiği belirtildi.

Haq, günlük basın toplantısında ise söz konusu yağmalama faaliyetlerinin Dünya Gıda Programı'nın çalışmalarını ciddi anlamda etkilediğinin altını çizerek, "İnsani personelimize bu şekilde muamele edilmesini kabul edemeyiz." vurgusunda bulundu.

İnsani yardım taşıyan gemilerin yakın zamanda Sudan'a ulaşmasının beklendiğini ifade eden Haq, insanlara hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılması için gümrük işlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Haq, BM'nin Sudan'da etkili bir ateşkese varılması için Suudi Arabistan ve ABD'nin yürüttüğü çabaları memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

"Tüm ülkeler sorumluluğunu yerine getirmeli"

Sudan'dan kaçan kişilere kapılarını açan bölge ülkelerine minnettar olduklarını ifade eden Haq, hiçbir ülkenin kapılarını kapatmaması gerektiğini vurguladı.

Haq, "Sudan'daki durumu göz önünde bulundurarak, tüm ülkeler üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Yüz binlerce kişi güvende değil ve yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.