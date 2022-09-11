Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti

Güncel Haberler

BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti

BELUCİSTAN, 11 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (soldan birinci, ikinci sırada) ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sağdan ikinci, ikinci sırada) Pakistan'ın Belucistan eyaletinin selden etkilenen sakinlerini ziyaret etti, 10 Eylül 2022.

BELUCİSTAN, 11 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (soldan birinci, ikinci sırada) ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sağdan ikinci, ikinci sırada) Pakistan'ın Belucistan eyaletinin selden etkilenen sakinlerini ziyaret etti, 10 Eylül 2022. BM Genel Sekreteri, Cumartesi günü Pakistan Başbakanı'yla birlikte ülkenin güneyindeki Sind ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinin selden etkilenen bölgelerine gitti. Guterres, Sind'de bulunan ve sellerden zarar gören UNESCO Dünya Mirası alanı Mohenjo Daro'nun yanısıra Sind ve Belucistan'da evlerinden olan insanlarla da biraraya geldi. Genel Sekreter, selin son durumu ile oluşan zararı havadan da kapsamlı bir şekilde gözlemledi. (Fotoğraf: Wang Huan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Pakistan Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title