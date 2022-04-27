BM Genel Sekreteri, Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne Düzenlenen Saldırıyı Kınadı

Eğitimi, öğretmenleri ve öğrenim yerlerini kasten hedef alan saldırıların özellikle kınanması gerektiğini söyleyen BM yetkilisi Julien Harneis, hem Pakistan'daki hem de Çin'deki kurbanların ailelerine en içten taziyelerini iletti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Guterres'in Pakistan'ın Karaçi Üniversitesi'nde yaşanan ve çok sayıda can kaybına sebep olan saldırıyı kınadığı duyuruldu.

Sözcü Yardımcısı Haq, "Size Genel Sekreter'in bugün Karaçi'de meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyebilirim" dedi. Haq günlük basın brifinginde Genel Sekreter'in kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiğini ve yaralıların bir an önce iyileşmesini dilediğini söyledi. Haq, Pakistan'daki BM Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Julien Harneis'in de saldırıyı şiddetle kınadığını ve can kaybından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Haq, Harneis'in eğitimi, öğretmenleri ve öğrenim yerlerini kasten hedef alan saldırıların özellikle kınanması gerektiğini, hem Pakistan'daki hem de Çin'deki kurbanların ailelerine en içten taziyelerini ilettiğini aktardı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Salı günü Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'ne ait bir servis aracında meydana gelen patlamada üç Çinli öğretmenin hayatını kaybettiğini, bir Çinli öğretmenin yaralandığını ve patlamanın çok sayıda Pakistanlının yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Xinhua / Güncel