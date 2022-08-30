BM Genel Sekreteri, Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşmasının Yürürlüğe Konulması Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pazartesi günü dünya ülkelerine tüm nükleer denemelerin yasaklanmasına yönelik antlaşmanın yürürlüğe konulması çağrısı yaptı. Guterres söz konusu çağrıyı Pazartesi günü kutlanan Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün dolayısıyla yayımladığı mesajında yaptı. Nükleer denemelerinin uzun zamandır gezegenin doğal çevresini ve gezegeni evi olarak gören türleri ve insanları zehirlediğini hatırlatan BM Genel Sekreteri, Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün'ün "dünyanın en sonunda tüm nükleer denemelere yasal olarak bağlayıcı bir yasak getirmesi için bir alarm zili" olduğunu vurguladı.

Guterres, "Nükleer risklerin yeni zirvelere tırmandığı günümüzde etkili bir doğrulama sistemiyle desteklenen Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın tam olarak yürürlüğe sokulmasının zamanı geldi" diye konuştu. Guterres, "Bu önemli günde tüm dünyayı insanların ve gezegenin sağlığı ve hayatta kalması için harekete geçmeye çağırıyorum" dedi ve ekledi: "Denemelere artık tümüyle son verilmesini sağlayalım ve nükleer silahları bir daha gelmemek üzere tarihin tozlu sayfalarına gömelim." 2 Aralık 2009 tarihinde BM Genel Kurulu oybirliğiyle 29 Ağustos'un Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün olarak ilan edilmesine yönelik bir karar almıştı. Karar, Kazakistan'daki Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası'nın 29 Ağustos 1991'de kapatılması anısına oylamaya sunulmuştu.