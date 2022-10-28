BM Genel Sekreteri'nden Tüm Cephelerde İklim Eylemi Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü küresel sıcaklık artışını sınırlandırma zaman aralığının hızla azaldığı konusunda uyarıda bulunarak uluslararası topluma tüm cephelerde iklim eylemleri çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü küresel sıcaklık artışını sınırlandırma zaman aralığının hızla azaldığı konusunda uyarıda bulunarak uluslararası topluma tüm cephelerde iklim eylemleri çağrısı yaptı.

Guterres söz konusu açıklamayı, BM Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan en son Emisyon Açığı Raporu'nun yayınlanması üzerine yayınladığı video mesajında yaptı. Söz konusu rapor mevcut Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar ve ulusal emisyonları azaltmaya yönelik iklim eylem planı dikkate alındığında dünyanın yüzyılın sonu itibarıyla küresel ısınmada 2,8 santigrat dereceye doğru yol aldığını ortaya koyuyor.

Guterres, "Bugün yayınlanan rapora göre ekonomik açıdan yıkıcı düzeyde küresel ısınma seviyelerine doğru yol alıyoruz" dedi ve ekledi: "Tüm cephelerde iklim eylemine ihtiyacımız var ve bunu hemen yapmamız gerekiyor."

UNEP raporunun tavsiyelerine atıfta bulunan Guterres, uluslararası topluma fosil yakıt bağımlılığını sona erdirme, yeni fosil yakıt altyapısı bağımlılığından kaçınma ve yenilenebilir yakıtlara büyük yatırımlar yapmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Gelişmiş ülkelerin, ulusal iklim planlarının güçlendirilmesinde başı çekmesi gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, gelişmekte olan ekonomilerin, iklim eylemlerini güçlendirmek için finansal ve teknik desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.