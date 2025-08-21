BM Genel Sekreteri'nden İsrail'in Yerleşim Projelerine Tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Ağustos (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Yüksek Planlama Kurulu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın E1 bölgesinde 3.400'den fazla konut biriminin inşasına onay vermesini kınadı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuku ihlal ediyor ve BM kararlarına doğrudan aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

Dujarric, "Bu projenin ilerlemesi iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır. Proje, Batı Şeria'nın kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıracak ve işgal altındaki Filistin topraklarının bütünlüğü açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Sözcü, İsrail hükümetine tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurma, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme ve ilgili BM kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli Danışma Görüşü'ne uygun hareket etme çağrısını yineledi.

İsrail Yüksek Planlama Kurulu çarşamba günü 3.401'i Ma'ale Adumim'in E1 bölgesinde olmak üzere toplam 3.753 konut birimine nihai onay vermişti. Proje, Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten ayıracak şekilde yerleşim birimlerini birbirine bağlayarak bölgedeki coğrafi bütünlüğü değiştirecek.