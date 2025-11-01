BM Genel Sekreteri'nden ABD'ye Saldırılara Son Verme Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, cuma günü BM insan hakları sorumlusu tarafından ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki teknelere yönelik hava saldırılarını durdurması yönünde yaptığı çağrıyı yineledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin "bu tür saldırıları durdurması ve bu teknelerde bulunan kişilerin, kendilerine yöneltilen suçlamalar ne olursa olsun, yargısız infaz edilmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini" söylemişti.

Açıklamada, "Eylül ayı başından bu yana ABD silahlı kuvvetleri tarafından Karayipler ve Pasifik'teki teknelere yönelik uluslararası hukukta hiçbir gerekçesi olmayan bir dizi saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 60'tan fazla kişinin öldürüldüğü bildirildi" denildi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında Guterres'in Volker'in sözlerini yinelediğini belirterek, operasyonların ölümcül güç kullanımı sınırlamaları da dahil olmak üzere uluslararası standartlara uyması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, organize suçla mücadelenin, şiddetin ve uyuşturucu bağımlılığının temel nedenlerini ele almak için uluslararası işbirliğinin yanı sıra yenilikçi kamu politikaları gerektirdiğini belirtti. Dujarric, "Bay Türk'ün ofisinin geliştirdiği bu analizi tamamen destekliyoruz" diye konuştu.