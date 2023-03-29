BM Genel Sekreteri: Meksika Göçmenlik Dairesinde Çıkan Yangınla İlgili Kapsamlı Soruşturma Yapılmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mart (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in bir Meksika göçmen bürosunda Pazartesi gecesi çıkan yangında en az 39 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mart (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in bir Meksika göçmen bürosunda Pazartesi gecesi çıkan yangında en az 39 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Yerel basına göre Meksika'nın ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentindeki Ulusal Göç Enstitüsü binasında çıkan yangında onlarca göçmen hayatını kaybederken, daha fazlası da yaralandı.

Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Guterres'in "ölenlerin ailelerine ve sevenlerine derin taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifalar dilediğini" söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter, bu trajik olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunuyor ve daha güvenli, daha düzenli ve organize göç yolları oluşturmak için karışık insan hareketlerinin meydana geldiği ülkelerin yetkilileriyle çalışmaya devam etme taahhüdünü yineliyor" diye ekledi.