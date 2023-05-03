BM Genel Sekreteri: 'Medya çalışanlarına yönelik tehditleri ve saldırıları sonlandırın'

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, medya çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.

Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle bir video mesaj yayımladı.

Herkesin özgür olması için basının özgür olması gerektiğinin altını çizen Guterres, basının insanlara fikirlerini şekillendirme ve doğruyu konuşma gücünü verdiğini ifade etti.

Guterres, basın özgürlüğünün insan haklarının da "can suyu" olduğunu belirterek, "Ancak dünyanın her köşesinde basın özgürlüğü saldırı altında. Gerçekler, dezenformasyon ve nefret söyleminin tehdidi altında." dedi.

2022 yılında en az 67 medya çalışanının öldürüldüğünü bildiren Guterres, bunun bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdiğini, bugün tek bir sesle konuşmanın zamanı geldiğini söyledi.

Guterres, "Medya çalışanlarına yönelik tehditleri ve saldırıları sonlandırın." ifadesini kullanarak, yalanlar ve dezenformasyonun son bulması, doğruyu söyleyenlerin hedef alınmaması gerektiğini dile getirdi.