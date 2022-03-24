BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

AA - Betül Yürük - Güncel
 - Güncelleme:
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadı.

Guterres, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin 24 Mart tarihli kıtalararası balistik füze denemesinin BM Güvenlik kararlarını alenen ihlal ettiğini bildirdi.

Uzun menzilli füze denemesinin bölgede gerilimi ciddi bir şekilde artırma riski taşıdığı uyarısı yapan Guterres, Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde kınadı ve Pyongyang'a gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Norveç'in talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini görüşmek üzere 25 Mart'ta toplanacak.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Kuzey Kore, Füze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title