BM Genel Sekreteri: Kudüs'teki Kutsal Mekanların Statükosu Muhafaza Edilmeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ocak (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kutsal mekanlarının statükosunun korunması ve Filistin-İsrail meselesine iki devletli çözüm bulunması yönünde çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ocak (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kutsal mekanlarının statükosunun korunması ve Filistin- İsrail meselesine iki devletli çözüm bulunması yönünde çağrıda bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezinde Arap Grubu Genişletilmiş Troykasının Daimi Temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Guterres, "Görüşmede, Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunu korumamızın ve iki devletli çözümü riske atabilecek her türlü girişimi önlemek için iki devletli çözümü muhafaza etmenin şart olduğunu yineleme fırsatı buldum" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'teki kutsal Mescid-i Aksa yerleşkesini geçen hafta ziyaret etmiş, ziyaret Filistin tarafından provokasyon olarak kınanmıştı. Yahudi halkı tarafından Tapınak Dağı olarak bilinen yerleşim, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsal sayılıyor.

Guterres, BM'nin " İsrail'in var olma ve güvenlik içinde yaşama hakkını tanıdığını" hatırlatırken, ancak "yerleşim yerlerinin inşası, tahliyeler, evlerin yıkımı sadece Filistin halkı için değil, geniş kapsamlı olarak muazzam bir öfke ve hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

İki devletli çözüme ilişkin soru üzerine Guterres, "B planı olmadığına, iki devletli çözüm olasılığını reddetmenin Ortadoğu'da barış olasılığını sonsuza kadar baltalayacağına inanıyorum" dedi.

Guterres Aralık ayında, Birleşmiş Milletler'in, Kudüs'ün her iki devletin de başkenti olduğu, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet - İsrail ve Filistin - vizyonunu gerçekleştirme taahhüdünde kararlı olduğunu belirtmişti.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği Batı Şeria, Gazze Şeridi ve başkent Doğu Kudüs'ün de dahil olduğu topraklarda bir Filistin devleti kurmak istiyor. İsrail, kentin kendi başkentleri olduğu konusunda ısrar ediyor.