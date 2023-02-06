BM Genel Sekreteri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Barış Güçlerine Yönelik Ölümcül Saldırıyı Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) BM barış misyonuna ait bir helikoptere düzenlenen ve bir Güney Afrikalı barış gücü mensubunun ölümüne, bir diğerinin ağır şekilde...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) BM barış misyonuna ait bir helikoptere düzenlenen ve bir Güney Afrikalı barış gücü mensubunun ölümüne, bir diğerinin ağır şekilde yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric Pazar günü yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'na ait helikopterin ülkenin Kuzey Kivu eyaletindeki Beni'den Goma'ya giderken ateş altında kaldığını söyledi ve mürettebatın helikopteri Goma'ya indirmeyi başardığını da sözlerine ekledi.

Açıklamaya göre Guterres, "Birleşmiş Milletler barış güçlerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka göre bir savaş suçu teşkil edebileceğini" hatırlatarak, Kongolu yetkilileri "bu menfur saldırıyı soruşturmaya ve sorumluları bir an önce adalet önüne çıkarmaya" çağırdı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Özel Temsilcisi aracılığıyla, ülkenin doğusunda barış ve istikrar sağlama çabalarında Kongo hükümeti ve halkını desteklemeye devam edeceğini yeniden teyit ediyor" denildi.

Açıklamada, Guterres'in, hayatını kaybeden barış gücü mensubunun ailesine en derin başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Helikopter saldırısının sorumluluğunu üstlenen bir grup henüz olmadı.

Uzun süredir güvensizlik ve şiddetle boğuşan Kuzey Kivu eyaleti, hükümet birlikleri ile yerel silahlı gruplar arasında aylardır süren yoğun çatışmaların merkez üssü.