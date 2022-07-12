BM Genel Sekreteri, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" söyledi - Haberler

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BM Genel Sekreteri, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" söyledi

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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BM Genel Sekreteri, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için 'çok çalıştıklarını' söyledi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" belirtti.

Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaşımı için yarın İstanbul'da BM temsilcileri, Rusya ve Ukrayna'nın ilgili heyetleriyle yapılacağını belirttiği görüşmelere yönelik soruları cevaplandırdı.

Guterres, söz konusu tahıl sevkiyatına yönelik çabalarla ilgili, "Gerçekten bunun üzerine çok çalışıyoruz. Birçok taraf da bundan bahsediyor ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat hala gidilecek çok yolumuz var." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini aktararak, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek." demişti.

Karadeniz'de, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Birleşmiş Milletler Karadeniz Ukrayna Güncel Haberler

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