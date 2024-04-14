BM Genel Sekreteri: İsrail-İran Gerilimini Azaltma Zamanı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin; "Orta Doğu'da birden fazla cephede büyük askeri çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak hayati önem taşımaktadır. Siviller halihazırda en ağır yükü taşımakta ve en yüksek bedeli ödemektedir. Gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için ilgili tüm tarafları aktif bir şekilde devreye sokmak gibi ortak bir sorumluluğumuz var" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, olağanüstü olarak düzenlenen "Ortadoğu'daki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi Toplantısı"nda İsrail ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guterres'in açıklamaları şöyle:

"ARTIK UÇURUMUN KENARINDAN DÖNME ZAMANI GELMİŞTİR"

"Bölge halkı yıkıcı bir tam ölçekli çatışma tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi bu gerilimi azaltma zamanıdır, şimdi itidal zamanıdır. Son haberlere göre İran kendi topraklarından İsrail'e doğru yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlattı ve bunların çoğu önlendi. Birkaç füzenin İsrail topraklarına isabet ettiği ve bunlardan birinin ülkenin güneyindeki bir İsrail askeri tesisine zarar verdiği bildirildi. Genel olarak, birkaç sivil yaralandı. Saldırı netleştiğinde dün gece, 'İran İslam Cumhuriyeti tarafından bu akşam İsrail'e karşı başlatılan geniş çaplı saldırının temsil ettiği ciddi tırmanışı şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum' açıklamasını yapmıştım.

Tüm Üye Devletlere, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı ya da BM'nin amaçlarıyla uymayan herhangi bir şekilde güç kullanımını yasakladığını hatırlatırım. Ayrıca, 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınarken de belirttiğim üzere, uluslararası hukuk gereğince diplomatik ve konsolosluk binaları ile personelinin dokunulmazlığı ilkesine her koşulda saygı gösterilmelidir.

Artık uçurumun kenarından dönme zamanı gelmiştir. Ortadoğu'da birden fazla cephede büyük askeri çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmak hayati önem taşımaktadır. Siviller halihazırda en ağır yükü taşımakta ve en yüksek bedeli ödemektedir. Gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için ilgili tüm tarafları aktif bir şekilde devreye sokmak gibi ortak bir sorumluluğumuz var.

"NE BÖLGE NE DE DÜNYA DAHA FAZLA SAVAŞI KALDIRABİLİR"

Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri konusundaki BM bildirgesinde de belirtildiği üzere güç kullanımını içeren misilleme eylemleri uluslararası hukuk kapsamında yasaklanmıştır. Gazze'de derhal insani ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması konusunda ortak sorumluluğumuz bulunmaktadır. İşgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin durdurulması, Mavi Hat boyunca gerilimin azaltılması ve Kızıldeniz'de güvenli seyrüseferin yeniden sağlanması ortak sorumluluğumuzdur. Barış için çalışmak ortak sorumluluğumuzdur.

Bölgesel ve hatta küresel barış ve güvenlik her geçen saat daha da zayıflamaktadır. Ne bölge ne de dünya daha fazla savaşı kaldırabilir."