BM Genel Sekreteri İsrail'in Yemen'deki saldırısından endişe duydu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Yemen'deki saldırısından "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Guterres, BM'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği, 6 kişinin ölümüne 80'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunarak, taraflara "üst düzeyde itidal" çağrısında bulundu.

İsrail'in, 20 Temmuz'da yaşanan saldırının sorumluluğunu üstlendiğini aktaran Guterres, saldırının elektrik altyapısına zarar verdiğini ve rafineride büyük bir yangına neden olduğunu ifade etti.

Guterres, İsrail'in Yemen'deki saldırısından derin endişe duyduklarını kaydederek, bu tarz saldırıların bölgede gerginlik riski oluşturduğunu belirtti.

İsrail, cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.