BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım... BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli" BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli" Güncel Kaynak: AA / Muhammet Tarhan Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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