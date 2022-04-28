BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da Borodyanka, Buça ve İrpin'i ziyaret etti - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da Borodyanka, Buça ve İrpin'i ziyaret etti

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da Borodyanka, Buça ve İrpin'i ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, temaslarda bulunmak için geldiği Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka, Buça ve İrpin kentlerini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, temaslarda bulunmak için geldiği Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka, Buça ve İrpin kentlerini ziyaret etti.

Guterres, Borodyanka'da savaş nedeniyle harabeye dönen mahallelerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ailemi o harap ve kararmış evlerden birinde hayal ediyorum. Torunlarımın panik içinde koştuğunu görüyorum. Aileden biri öldü. 21. yüzyılda savaş saçmalıktır, savaş vahşettir. 21. yüzyılda savaş kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Buça'yı ziyaretinde ise Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının burada olmasından ve yaşananların araştırılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Guterres, Uluslararası Ceza Mahkemesinin çalışmalarını desteklediğini vurgulayarak Rusya'ya da mahkeme ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Savaş suçlarına da değinen Guterres, "Unutmayalım ki suçların en kötüsü savaşın kendisidir." dedi.

Guterres, İrpin'de ise "Siviller her zaman en yüksek bedeli ödüyor. Bu binalarda masum siviller yaşıyordu. Hiç katkıda bulunmadıkları bir savaş için en yüksek bedeli ödediler. Nerede bir savaş varsa en yüksek bedeli siviller ödüyor." diye konuştu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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