BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor" - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres: "Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor"

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres: 'Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor'

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da şu an ateşkesin mümkün görünmediğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da şu an ateşkesin mümkün görünmediğini söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da ateşkesin şu anda mümkün görünmediğini ancak sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için yapılabilecek şeyler olduğunu belirtti. Guterres, Rusya'ya ve Ukrayna'ya güvenli tahliyeler için bir mekanizma oluşturulmasını teklif ettiklerini kaydetti.

Guterres, AA muhabirinin Batı'nın Ukrayna'ya, Çin'in ise Rusya'ya desteği ile dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a mı girdiği ve bu savaşın uluslararası düzeni nasıl şekillendireceği sorusu üzerine "Şu an herkesin muhtaçlara destek için birlik olmasını istiyorum, uluslararası düzeni ise sonra konuşacağız. Şu an dünyanın birçok yerinde çaresiz, yardıma muhtaç insanlar var ve onlar çok taraflılığın geleceğiyle ilgilenmiyor, gıda ve enerji krizinde finansal destek istiyor." ifadesini kullandı.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Çatışma, Ukrayna, Güncel, Haberler

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