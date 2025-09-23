BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da 14 Binden Fazla Sivil Hayatını Kaybetti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bölgeye ve ötesine büyük acılar ve istikrarsızlık getirdiğini belirterek, savaş nedeniyle Ukrayna'da 14 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Guterres, " Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin sürdürülmesi" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bölgeye ve ötesine büyük acılar ve istikrarsızlık getirdiğini belirten Guterres, savaşın bitirilmesi için yoğun diplomatik temaslara rağmen, Ukrayna genelinde çatışmaların yoğunlaştığını dile getirdi.

Guterres, "Ukraynalı siviller, evlerinde, okullarında, hastanelerinde ve barınaklarında amansız bombardımana maruz kalmaya devam ediyor." dedi.

Ukrayna'nın şehir ve kasabalarını hedef alan Rus füzeleri ve insansız hava araçlarının sayısının rekor seviyelere ulaştığını ifade eden Guterres, Ukrayna'da 14 binden fazla sivilin öldüğü, 36 binden fazla kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Guterres, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu hatırlatarak, tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Son dönemde Ukrayna- Rusya Savaşı'nı bitirmek için üst düzey diplomatik çabaları da takdir ettiğini aktaran Guterres, bu bağlamda, yüzlerce savaş esirinin geri dönmesini sağlayan İstanbul'daki Ukrayna ve Rus heyetleri arasındaki doğrudan görüşmeleri de memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Guterres, "Ancak çok ihtiyaç duyulan ateşkes ve kalıcı bir barışçıl çözüm yolunda müzakereler acı verici derecede yavaş devam ediyor. Sürekli devam eden çatışmalar, diplomasinin başarı şansını zayıflatıyor ve daha fazla tırmanma tehlikesini artırıyor." diye konuştu.