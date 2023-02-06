BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'deki depremlerde ölenler için taziyelerini bildirdi Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirtti. BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirtti. Guterres yaptığı yazılı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaşıyorum." ifadesini kullandı. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Guterres, "Birleşmiş Milletler, afete müdahale çalışmalarını desteklemeye kararlı. Ekiplerimiz ihtiyaçları değerlendirerek yardım sağlamak için sahada bulunuyor." ifadesine yer verdi. Guterres, uluslararası toplumu depremden etkilenen binlerce aileye yardım etmeye çağırarak, depremdeki can kayıpları nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirtti. Kaynak: AA / Güncel Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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