BM Genel Sekreteri Guterres Yemen'de gerilimin bölgesel tırmanma riskine karşı uyardı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de artan gerilimin daha geniş bir bölgesel tırmanma riski taşıdığı uyarısında bulunarak tarafları sükunet ve diyaloğa dönmeye çağırdı.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezinde, Güvenlik Konseyi'nin düzenlediği Yemen konulu kapalı oturumun ardından basın açıklaması yaptı.

Bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili Güvenlik Konseyi'ne bilgi verdiğini aktaran Guterres, Yemen genelinde gerilimlerin tırmandığına dikkati çekti.

Guterres, "Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Hadramevt ve El-Mahra'ya ilerlemesinin ardından doğu vilayetlerindeki dramatik yeni gelişmeler gerilimi artırıyor." dedi.

Tek taraflı eylemlerin barışa giden yolu açamayacağını belirten Guterres, bu tarz girişimlerin "bölünmeleri derinleştirmekle birlikte daha geniş bir tırmanma ve parçalanma riski oluşturduğunu" vurguladı.

Guterres, çatışmaların yeniden başlamasının, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu dahil, bölgesel barış ve güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Yemen'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine dikkati çeken Guterres, tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi azaltmaya ve farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırdı.

Guterres, bölgedeki krizin insani boyutuna da vurgu yaparak, "Yaklaşık 4,8 milyon kişi evlerinden kaçtı ve 19,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.