BM, Husiler tarafından gözaltında tutulan personeli için "ciddi endişe" duyduğunu bildirdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 59 BM personelinin Husiler tarafından "keyfi olarak gözaltında tutulmasından" ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, düzinelerce sivil toplum kuruluşu ve diplomatik misyon personelinin yanı sıra 59 BM personelinin Husiler tarafından keyfi olarak gözaltında tutulmasından ciddi endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Guterres'in ayrıca Husilerin, BM personelini özel ceza mahkemelerine sevk etmesini kınadığı belirtilen açıklamada, BM personelinin, uluslararası hukuka aykırı şekilde herhangi usule tabi olmaksızın tecritte tutulduğuna işaret edildi.

Yemen vatandaşı olanlar da dahil BM personelinin, resmi sıfatla gerçekleştirdikleri tüm eylemlerinin yasal işlemden muaf olduğu kaydedilen açıklamada, tüm tutuklu personelin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.