BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen'deki Gözaltılara Kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husilerin fiili otorite olarak kontrol ettikleri bölgelerde en az 11 BM personelini keyfi olarak gözaltına almasını şiddetle kınadı.

Guterres, pazar günü yaptığı açıklamada Dünya Gıda Programı'nın tesislerine zorla girilmesini, BM mülklerine el konulmasını ve Sana'daki diğer BM tesislerine girilmeye çalışılmasını da kınadı.

Guterres, pazar günü gözaltına alınanların yanı sıra Haziran 2024'ten bu yana keyfi olarak gözaltına alınan BM, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları, sivil toplum ve diplomatik misyonların tüm diğer personelinin ve 2021 ve 2023'ten bu yana gözaltında tutulanların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebini güçlü şekilde yinelediğini söyledi.

Guterres, "Bu kişilerin keyfi olarak gözaltına alınmaya devam edilmesi kabul edilemez" dedi.

Guterres, "BM, keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin güvenli şekilde ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam edecektir. BM ve ortakları, Yemen halkını ve adil ve kalıcı bir barışa olan özlemlerini desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in verdiği bilgilere göre Sana ve Hudeyde'de çalışan en az 11 BM görevlisi pazar günü gözaltına alındı. Böylelikle Yemen'in kuzeyinde gözaltına alınan BM personelinin toplam sayısı 34'e yükseldi.

Husilerden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Husi destekli hükümetin başbakanı Ahmed el-Rahavi ve bazı bakanlar, İsrail'in perşembe günü Sana'daki hükümet çalıştayına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Husiler, saldırıya karşılık vereceklerini belirtirken, grubun en üst yönetim organı olan Yüksek Siyasi Konsey'in başkanı Mehdi el-Meşat, gruba ait el-Mesira televizyonunda yayımlanan konuşmasında "İsrail'i karanlık günlerin beklediğini" söyledi.