BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen'deki Alıkonulan Çalışanlara Destek Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen'deki Alıkonulan Çalışanlara Destek Çağrısı
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan BM ve diğer uluslararası çalışanların serbest bırakılması çağrısını yineleyerek, onların güvenli bir şekilde özgürlüklerine kavuşmalarını istedi.

???????BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan BM, uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) ve diplomatik misyonlardan personelin serbest bırakılması çağrısını tekrarladı.

Guterres, Yemen'de tutulan BM çalışanları ve diğer personel için yazılı açıklama yayımladı.

"Bu haziran, Yemen'deki Husi yetkililer tarafından BM, ulusal ve uluslararası STK'ler, sivil toplum örgütleri ve diplomatik misyonlardan onlarca personelin keyfi olarak tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçti." ifadesini kullanan Guterres, söz konusu çalışanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Guterres, Yemen'deki tüm tutuklu BM çalışanları ve aileleriyle dayanışma içinde olduğunu belirterek, BM ve insani yardım ortaklarının, hizmet ettikleri insanların yararına görevlerini yerine getirirken asla hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı'na işaret eden Guterres, "Bu vesileyle şefkat göstermenin ve sevdikleri olmadan bir bayram daha kutlamak zorunda kalan ailelerin çilesine son vermenin zamanıdır." ifadesine yer verdi.

Guterres, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarının unutulmadığını, BM olarak güvenli ve derhal serbest bırakılmaları için mümkün olan tüm kanallardan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında, Husiler tarafından en az 23 BM çalışanının hala alıkonulduğu bilgisini paylaştı.

Yemen'de Husi yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde Haziran 2024'te en az 11 BM çalışanı gözaltına alınmış, daha sonra değişik zaman ve mekanlarda uluslararası örgüt, STK'ler ve diplomatik misyonların temsilcilerine yönelik benzeri tutuklamalar devam etmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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