Guterres, ABD'nin Venezuela'ya petrol ambargosu sonrası "itidal" çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela petrol tankerlerine uyguladığı 'tam abluka' kararının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu. Guterres, gerilimin tırmanmasını önlemek ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela petrol tankerlerine "tam abluka" uygulama kararı sonrasında yaşanan gerilimler karşısında taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Guterres'in ABD-Venezuela arasındaki gerilime yönelik açıklamalarını aktardı.

Haq, "Genel Sekreter (Guterres), daha fazla gerilimin tırmanmasını önlemeye odaklanmıştır. Genel Sekreter, itidal ve durumun derhal yatıştırılması çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Tüm tarafları, BM Şartı ve bölgedeki barışı korumak için geçerli diğer yasal çerçeveler dahil, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağıran Haq, Guterres'in, "her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını" söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Aralık'ta, Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm gemilere "tam ve eksiksiz bir abluka" emri verdiğine yönelik açıklamasının ardından geldi.

Venezuela'dan ABD'ye "hırsızlık" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Aralık'taki açıklamasında, Venezuela açıklarında petrol taşıyan tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını ifade etmişti.

Venezuela ise ABD'nin ülke açıklarında petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 12 Aralık'ta, ülkesinin Karayipler bölgesindeki ticari haklarının korunacağının altını çizerek, "Bundan dolayı Venezuela, Karayipler genelinde gerçekleştirilen bu suç niteliğindeki korsanlık eylemini tümüyle reddediyor. Diplomatik, ticari ve yasal haklarımızın korunması için gerekli tüm talimatları verdim." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
