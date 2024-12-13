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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye İhlalleri İçin Açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye İhlalleri İçin Açıklama
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlalleri hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2 İsrail hava saldırılarından çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik son dönemdeki yoğun ihlallerden duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek, taraflara ülke genelinde gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik son dönemdeki yoğun ihlallerden duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek, taraflara ülke genelinde gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric'in perşembe günü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre Guterres, 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nın geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, anlaşmaya aykırı olabilecek tüm eylemleri kınadı. Guterres ayrıca taraflara anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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