BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki BM tesisine düzenlenen İHA saldırısında 6 Bangladeşli çalışanın hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı ve saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da BM'ye ait bir tesisin hedef alındığı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Guterres yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'ın güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli şehrindeki BM barış gücü tesisine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda Bangladeşli 6 çalışanın hayatını kaybettiğini ve 8 çalışanın yaralandığını doğruladı.

Saldırıyı "şiddetle kınayan" Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bangladeş hükümetine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Guterres, BM barış gücünü hedef alan saldırıların uluslararası hukuk uyarınca savaş suçu sayılabileceğine dikkati çekerek taraflara, BM çalışanlarını ve sivilleri koruma yükümlülükleri olduğunu hatırlattı.

Taraflara derhal ateşkese varmaları ve bu konuda müzakerelere devam etmeleri çağrısında bulunan Guterres, "Güney Kurdufan'daki gibi barış gücüne yönelik saldırılar kabul edilemez. Hesap verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, dün Kadugli'deki BM barış gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), tesisi İHA ile hedef almakla suçlarken HDK "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
